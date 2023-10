© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Apprezziamo lo sforzo del governo italiano che va nella direzione di non rinunciare al dialogo con i partner nel mondo arabo, per provare a mediare e a far cessare questa conflittualità evitando un’escalation che rischierebbe di rivelarsi un massacro umanitario”. Lo ha detto la segretaria del Pd, Elly Schlein, a Porta a porta in onda stasera su Rai Uno.(Rin)