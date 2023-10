Medio Oriente: Stefania Craxi (FI), impedire successo "politico" di Hamas

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'attacco di Hamas in questo frangente non è casuale, e non ha come solo effetto la tragedia che abbiamo sotto i nostri occhi. È un attacco studiato che ha a che fare con il futuro più che con il passato, con la volontà di impedire una normalizzazione, una distensione dei rapporti tra Israele e le principali potenze del mondo arabo – in primis l'Arabia Saudita – più che con la ricorrenza dei 50 anni della guerra dello Yom Kippur". Lo ha affermato Stefania Craxi, presidente della Commissione Affari esteri e difesa, intervenendo al Senato nella dichiarazione di voto sulla mozione di maggioranza relativa alla situazione in Medio Oriente. "La 'questione palestinese' appare in quest'ottica più un pretesto che non la sola ragione dell'attentato, e in questa sede non possiamo limitarci alla forte condanna di un brutale attacco terroristico, a ribadire il diritto sacrosanto e indiscutibile di Israele a vivere in sicurezza. Noi siamo chiamati a riflettere sulle implicazioni che tale gesto ha e può avere. Bisogna impedire ad Hamas un successo che può apparire improprio, 'politico', evitare che si blocchi un processo regionale, e per farlo occorre anche affrontare in prospettiva e in una nuova chiave il rapporto tra Israele e Palestina, la cui non soluzione rappresenta un terreno di coltura strumentale per gli estremisti". (segue) (Rin)