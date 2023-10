Medio Oriente: Stefania Craxi (FI), impedire successo "politico" di Hamas (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

18 ottobre 2021

- "Devono preoccuparci e interessarci – ha detto Craxi – le indegne reazioni di giubilo che sono emerse dopo l'attentato di Hamas, non solo in Iran, ma pure in altre realtà del mondo musulmano, a testimonianza del rischio contagio e del messaggio che tale atto di guerra vuole avere ben oltre i confini di Gaza". "La comunità internazionale e la stessa Unione europea – ha concluso la senatrice azzurra – devono fare in modo che nessun fondo giunga ad Hamas, che nessun aiuto o finanziamento possa anche indirettamente rappresentare un sostegno ad una siffatta organizzazione terroristica. Ciò è cosa diversa dal sospendere tout court gli aiuti umanitari e allo sviluppo per i palestinesi, che potrebbe essere controproducente e ingiusto, e venire sfruttato dalla stessa Hamas per inasprire tensioni e odio. Per questo, sono certa che il governo, anche grazie all'esperienza del ministro Tajani, saprà coordinarsi ed agire al meglio con i partner europei, sostenendo al contempo i civili che necessitano di aiuto, in una situazione che rischia di divenire un'ecatombe umanitaria". (Rin)