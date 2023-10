Medio Oriente: Biden, rafforzeremo la nostra capacità di deterrenza nella regione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti stanno modificando il posizionamento in termini di sicurezza in Medio Oriente, per rafforzare la propria capacità di deterrenza dopo l’offensiva lanciata contro Israele dal movimento palestinese islamista di Hamas, nel fine settimana. Lo ha detto il presidente Usa, Joe Biden, durante un discorso alla Casa Bianca. “Abbiamo spostato la portaerei Uss Gerald Ford nel Mediterraneo orientale, per rafforzare la nostra presenza nella regione: e siamo pronti a dispiegare nuove unità se sarà necessario”, ha detto. “A chiunque stia pensando di trarre vantaggio dalla situazione, voglio dire solo una cosa: non fatelo”, ha concluso, aggiungendo che “il nostro cuore potrà essere spezzato, ma non lo è la nostra determinazione”. (Was)