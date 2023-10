Eni: Mollicone (Fd'I), futuro della Nazione, proseguire con visione energetica di Mattei

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Eni "ha fatto la storia d'Italia del secondo dopoguerra e continuerà a farla nei prossimi anni. Quando nel 1953 nacque eravamo una Nazione totalmente diversa e da ricostruire. Il suo ruolo fu centrale tanto quanto quello che dovrà ricoprire nei prossimi anni: un mondo nuovo, con fonti di energia diversificate ed ecosostenibili". Lo ha dichiarato il presidente della commissione Cultura della Camera e responsabile nazionale cultura e innovazione di Fratelli d'Italia, Federico Mollicone, a margine dell'evento celebrativo dei 70 anni dalla nascita di Eni. "È doveroso ricordare oggi anche Enrico Mattei, uno degli artefici di questa grande opera industriale e vero innovatore. Un esempio di grande attualità e di come saper difendere e modernizzare e rendere competitiva l'Italia sul piano energetico", ha proseguito. "L'Italia deve tornare ad avere un ruolo da protagonista in ambito energetico, promuovendo la sostenibilità ambientale e, al contempo, diminuendo i costi energetici per imprese, enti locali e famiglie", ha concluso.(Rin)