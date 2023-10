Europei 2032: Verona in corsa per rappresentare Nord-Est nella competizione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A seguito dell'annuncio dello svolgimento dei Campionati Europei di calcio 2032 tra Italia e Turchia, il comune di Verona ha fatto sapere di essere in corsa per rappresentare il Nord-Est nella competizione. Le altre candidate sono Milano, Torino, Genova, Bologna, Firenze, Roma, Napoli, Bari e Cagliari. "L'obiettivo - ha dichiarato il sindaco di Verona, con delega allo Sport, Damiano Tommasi - è quello di presentarsi con un progetto fortemente innovativo: va progettata una struttura con un utilizzo polifunzionale in linea con i più moderni impianti europei e con la possibilità di andare oltre i soli eventi calcistici". (Rev)