Medio Oriente: sì della Camera a risoluzioni, ecco i contenuti

- E’ stato un via libera trasversale, e quasi unanime, quello arrivato dall'Aula della Camera, dopo una girandola di incontri e telefonate, alle risoluzioni presentate dalla maggioranza, da Azione-Italia viva e da Più Europa, sulle comunicazioni del governo, con il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Antonio Tajani, sulla situazione e sulle prospettive in Medio Oriente a seguito degli attacchi di Hamas contro Israele. L’esecutivo aveva espresso parere favorevole ai documenti. L’Assemblea di Montecitorio ha, poi, approvato anche il testo di Partito democratico-Movimento cinque stelle-Alleanza verdi e sinistra, ad eccezione del quinto punto della premessa, sul quale sempre il governo aveva espresso parere contrario, in cui si legge che “il processo di pace, negli ultimi anni, è stato messo in grave crisi da iniziative unilaterali da entrambe parti, come i continui attacchi missilistici provenienti da Gaza e l'allargamento, sostenuto direttamente e indirettamente dal governo israeliano in carica, degli insediamenti dei coloni in Cisgiordania". Sfumata, invece, l’ipotesi di arrivare ad una risoluzione unitaria tra il centrodestra e le opposizioni: a pesare è stato il nodo degli aiuti alla popolazione palestinese. "La Camera impegna il governo ad agire per evitare che arrivino fondi a Hamas - attraverso canali istituzionali, organizzazioni internazionali o privati - che vengano utilizzati per finanziare attacchi terroristici e incitare all'odio verso Israele" e "a sviluppare un'azione diplomatica con i principali partner e attori regionali per evitare l'escalation del conflitto", recita il testo della maggioranza. Il documento di Partito democratico-Movimento cinque stelle-Alleanza verdi e sinistra impegna l’esecutivo "ad attivarsi immediatamente affinché l'Italia partecipi e sostenga ogni iniziativa, sia in seno all'Ue, che insieme agli alleati, che consenta di giungere alla liberazione di tutti gli ostaggi, di evitare l'escalation militare, di proteggere le popolazioni civili e garantire ad Israele il diritto di esistere e difendersi" e "a mettere in campo ogni sforzo per ricostruire un processo di pace e riaffermare il diritto di Israele e Palestina alla coesistenza sulla base dello spirito e delle condizioni poste dagli accordi di Oslo per l'obiettivo 'due popoli due Stati'". (segue) (Rin)