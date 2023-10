Medio Oriente: sì della Camera a risoluzioni, ecco i contenuti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dal canto suo, la risoluzione di Azione-Italia viva impegna il governo "ad attivarsi immediatamente affinché l'Italia partecipi e sostenga ogni iniziativa - sia in seno all'Unione europea che insieme ai nostri alleati e alle organizzazioni internazionali - che consenta di evitare l'escalation militare, garantire ad Israele il diritto di esistere e difendersi nel rispetto del diritto internazionale umanitario e mettere in campo ogni sforzo per ricostruire un processo di pace, a fornire supporto e aiuti di natura umanitaria alle popolazioni colpite, evitando ogni forma di finanziamento e sostegno che possa supportare l'attività di organizzazioni terroristiche, a seguire con attenzione la situazione dei cittadini italiani presenti e a garantire un positivo esito delle procedure di rientro". Tra gli impegni, infine, contenuti nel testo di Più Europa, rivolti al governo, quelli "a riconoscere a Israele il diritto di esistere e difendersi secondo il diritto internazionale, nel rispetto di quello umanitario", "a cooperare per il disarmo e la disarticolazione dell'organizzazione terroristica di Hamas" e ad "attivarsi immediatamente affinché l'Italia partecipi e sostenga ogni iniziativa promossa sia dall'Ue sia dall'Onu e altre organizzazioni internazionali, volta a evitare l'escalation militare". (Rin)