Sardegna: a Olbia 30 imprese dell'Isola per imparare a promuovere i propri prodotti nel mondo

- Sono 30 le aziende che, questa mattina a Olbia, presso la sede di Confartigianato Gallura in via Sangallo 67, hanno preso parte al primo appuntamento del percorso formativo “Imprese artigiane e PMI nel mondo”. L’iniziativa, organizzata dall’Agenzia Ice in collaborazione con Confartigianato Gallura è rivolta ad aziende artigiane e micro, piccole e medie aziende interessate ad espandersi sui mercati esteri. Provenienti da tutta la Sardegna, hanno aderito all’iniziativa realtà dell’aerospazio, dell’agroalimentare, dell’arredo, della ceramica, della cosmetica, delle costruzioni, della refrigerazione, della mobilità, dello sport, della moda-tessile-calzaturiero, dei servizi e del tributario, dei vini e bevande e componentistica delle auto. Di queste ben il 50% non ha ancora affrontato i mercati esteri e solo il 7 per cento dei partecipanti ha un fatturato export che va dal 25 al 50 per cento del proprio giro d’affari. Tra i prodotti che le realtà intendono esportare ci sono abbigliamento, tessuti e borse, vernici e prodotti chimici, prodotti agroalimentari, biciclette, ceramiche decorative e di arredo, cosmetici, erbe aromatiche, liquori, miele, olio di oliva, pane carasau, ricambi per macchine di refrigerazione, savoiardi, semolati, servizi alla comunicazione digitale, alle aziende, comunicazione digitale, sistemi di ricezione satellitari, sistemi elettrici, vino e volanti e pedaliere per le auto. La prima giornata del seminario, è stata aperta dai saluti istituzionali della Presidente di Confartigianato Gallura, Marina Manconi, e della Funzionaria dell’Ufficio Servizi Formativi Agenzia ICE, Alessandra Capobianco, seguiti dalla presentazione dei servizi dell’Agenzia ICE a supporto dell’internazionalizzazione. (segue) (Rsc)