Sardegna: a Olbia 30 imprese dell'Isola per imparare a promuovere i propri prodotti nel mondo (3)

- “La realizzazione di questo percorso formativo – ha spiegato Marina Manconi, Presidente di Confartigianato Gallura – è nata dall’esigenza di preparare o fortificare le competenze delle aziende artigiane e delle piccole e medie imprese nell'approccio ai mercati esteri. Le aziende italiane di piccola dimensione sono infatti tendenzialmente caratterizzate dalla capacità di proporre una elevata qualità produttiva, ma penalizzate da alcune criticità di tipo organizzativo”. “Alle imprese, galluresi e del resto dell’Isola – continua la Presidente Manconi – stiamo offrendo una grande opportunità in un momento dove il turismo internazionale diventa una fetta crescente del nostro mercato. Per questo è strategico affacciarsi a mercati che sono interessati a prodotti di nicchia espressione dell'identità territoriale, sia nel settore agroalimentare che nel manifatturiero e nel design”. “Obiettivo dell’intervento formativo – prosegue Federico Fadda, Segretario di Confartigianato Gallura - è quello di individuare e potenziare i punti di forza delle aziende in rapporto all’attività export, ottimizzando la gestione e l’organizzazione aziendale, così come quello di offrire alle aziende un approfondimento sulle tecniche del commercio estero e su tematiche di carattere trasversale”. L’Associazione Artigiana gallurese ricorda che a conclusione del corso formativo, un numero selezionato di aziende potrà beneficiare della fase di coaching: un affiancamento personalizzato sugli argomenti presentati durante il corso di formazione a cura di un esperto della Faculty ICE. (Rsc)