Scuola: Dalla Chiesa (FI), non può essere luogo di paura e violenza

- "Il fenomeno delle aggressioni, fisiche e verbali, nei confronti del personale della scuola da parte di studenti o, cosa ancora più grave, di genitori, sta assumendo i toni di una vera e propria emergenza, che non può lasciarci indifferenti e che richiede una risposta forte, ma soprattutto condivisa e trasversale". Lo ha affermato Rita dalla Chiesa, vicepresidente dei deputati di Forza Italia e capogruppo in commissione Cultura, Scienza e Istruzione, intervenendo in Aula nel corso delle dichiarazioni di voto sulla proposta di legge per la sicurezza del personale scolastico. "Con questo provvedimento, vogliamo stare vicino a tutti i docenti che attraversano questi momenti, umilianti solo per chi aggredisce e usa violenza. È evidente a tutti noi - ha proseguito la parlamentare - che qualcosa si è rotto. L'obiettivo principale deve essere quello di ricostruire il rapporto profondo tra docente e allievo, quel connubio da cui nascono le ambizioni migliori dei ragazzi, la valorizzazione dei loro talenti. Entrambe le cose sono necessarie: migliorare gli strumenti di difesa dei docenti, come stiamo facendo con questo intervento, e un grande sforzo di ascolto degli studenti. 'La scuola è di tutti e per tutti'. Per questo non può essere un luogo di paura e di violenza; deve essere un luogo sicuro", ha concluso Dalla Chiesa, citando il presidente Mattarella e annunciando il voto favorevole del gruppo di Forza Italia. (Rin)