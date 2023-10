Partecipate: Carpano (Azione), su Roma Metropolitane bene sinergia Governo-Comune

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Bene la sinergia tra Governo e Comune per aver saputo collaborare in vista di un obiettivo comune, le infrastrutture della Capitale del Paese". Lo dichiara in una nota Francesco Carpano di Azione in Campidoglio. "Finalmente ci sono le condizioni per far ripartire Roma Metropolitane e affidare importanti commesse come la Linea D, il prolungamento Rebibbia-Casal Monastero della Linea B e Battistini-Monte Mario della linea A, opere fondamentali per colmare quel divario di infrastrutture che mina qualità della vita e economia di Roma", aggiunge. "Ai lavoratori di Roma Metropolitane deve andare la nostra gratitudine per aver partecipato fattivamente all'individuazione di una norma che pone le condizioni per chiudere una brutta pagina, iniziata con la scellerata idea della liquidazione, e aprirne una nuova, fatta di cantieri e futuro", conclude Carpano.