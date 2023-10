Pnrr: Caudo (Rf), ministro Fitto fa retromarcia sui Pui ma la confusione aumenta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Oggi, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, si è svolta la cabina di regia con il ministro Fitto e i sindaci delle città metropolitane in merito alla proposta di definanziamento dei Pui dai fondi del Pnrr presentata dallo stesso ministro il 4 agosto scorso alla Commissione europea. I sindaci di tutte le città, a prescindere dal colore politico, hanno manifestato la volontà di continuare il percorso già iniziato con il Pnrr e di portare a termine i progetti così come già avviati. Il ministro Fitto ha dovuto fare un passo indietro, ma nello stesso tempo ha voluto far pesare la scelta e ha anticipato che saranno i sindaci che in caso di ritardi saranno responsabili e per questo non esclude di presentare un atto che sancisca queste responsabilità". Lo dichiara in una nota il consigliere capitolino di Roma futura Giovanni Caudo, presidente della Commissione Speciale Pnrr. "In ogni caso - aggiunge - ancora non ci sono decisioni definitive e si aspetta il parere della Commissione Europea sulla proposta di definanziamento che, a questo punto, ci auguriamo venga respinta. I programmi urbani integrati a Roma Capitale e nell'area della città metropolitana significano 330 milioni di euro: rappresentano il più importante intervento di finanziamento per le periferie come Corviale, Tor Bella Monaca e Santa Maria della Pietà, oltre ai 30 poli civivi diffusi in tutti i 15 municipi. La confusione che il ministro sta determinando su questo capitolo del Pnrr, che in tutta Italia vale 3,3 miliardi, è grave per molte ragioni, non ultimo il contributo che questi interventi danno all'economia locale. Solo a Roma sono stati decisi appalti negli ultimi mesi per circa 500 milioni di euro sui fondi del Pnrr. Ci aspettiamo presto che il ministro Fitto smentisca se stesso e dica con chiarezza che sui Pui non cambia nulla e si procede come da cronoprogramma. Il Comune di Roma da questo punto di vista ha le carte in regola avendo rispettato tutte le scadenze ed è impegnato nella piena attuazione dei programmi", conclude Caudo.(Com)