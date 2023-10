Romania-Ucraina: Zelensky ricevuto da premier Ciolacu, focus su sostegno e cooperazione militare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha incontrato a Bucarest il premier romeno Marcel Ciolacu. “Abbiamo discusso del sostegno militare (all’Ucraina) e della cooperazione nell’industria della difesa”, ha riferito il capo dello Stato ucraino. Kiev e Bucarest “contribuiscono molto alla sicurezza alimentare globale. E’ importante attuare gli accordi per raddoppiare il transito di prodotti agricoli. Ringrazio la Romania per il sostegno”, ha scritto Zelensky in un messaggio su Twitter. (Rob)