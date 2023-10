Omicidio Willy: sentenza Appello, tutti gli imputati hanno preso parte al pestaggio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Pur essendo "l'azione successiva al calcio iniziale più confusa e concitata, anche per il timore di reazione avuta da diversi giovani presenti all'assembramento, deve ritenersi con certezza che tutti gli imputati abbiano preso attivamente parte al pestaggio contro Duarte Monteiro Willy colpendolo con calci e pugni". Lo si legge nella motivazione, visionata da "Agenzia Nova", della sentenza della Corte d'appello di Roma che il 12 luglio ha condannato a 24 anni i fratelli Marco e Gabriele Bianchi per l'omicidio di Willy Monteiro Duarte ucciso a Colleferro nella notte tra il 5 e il 6 settembre 2020. In primo grado i giovani di Artena erano stati condannati all'ergastolo. Con la stessa sentenza l'appello ha confermato le condanne a 21 anni per Mario Pincarelli e a 23 anni per Francesco Belleggia.(Rer)