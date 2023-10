Omicidio Willy: sentenza appello, vittima uccisa da colpi e non massaggio cardiaco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tutti i consulenti medico legali "concordano sostanzialmente nell'individuare la causa di morte del giovane Duarte Monteiro Willy nei violenti e ripetuti colpi nel corso del pestaggio, escluse altre possibili cause alternative, quali il massaggio cardiaco praticato subito dopo l'aggressione". Lo si legge nella motivazione, visionata da "Agenzia Nova", della sentenza della Corte d'appello di Roma che il 12 luglio ha condannato a 24 anni i fratelli Marco e Gabriele Bianchi per l'omicidio di Willy Monteiro Duarte ucciso a Colleferro nella notte tra il 5 e il 6 settembre 2020. In primo grado i giovani di Artena erano stati condannati all'ergastolo. Con la stessa sentenza l'appello ha confermato le condanne a 21 anni per Mario Pincarelli e a 23 anni per Francesco Belleggia. (Rer)