Lombardia: Terzi, Pedemontana tratta D opera fondamentale, aperti da sempre al dialogo

- "La Pedemontana è un'infrastruttura autostradale di interesse nazionale di grande rilevanza per la Lombardia e la Brianza e la mancanza di adeguati collegamenti veloci ha a lungo pesato su questo territorio e sulla mobilità dei cittadini e degli automobilisti. Chi non riconosce l'importanza di quest'opera, quindi, dimostra di avere una visione miope riguardo al futuro infrastrutturale del nostro Paese in generale e, nello specifico, di quello del territorio lombardo e brianzolo". Lo dichiara l'assessore a Infrastrutture e Opere pubbliche di Regione Lombardia, Claudia Maria Terzi, a margine della conferenza stampa di oggi alla quale hanno partecipato i sindaci interessati dal passaggio della D breve di Pedemontana. (segue) (Com)