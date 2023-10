Lombardia: Terzi, Pedemontana tratta D opera fondamentale, aperti da sempre al dialogo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'inserimento in un territorio così densamente popolato e antropizzato di un'infrastruttura autostradale non è mai facile - sottolinea l'assessore -, ma il dialogo con le Amministrazioni locali e le realtà associative e imprenditoriali, da sempre considerato imprescindibile per Regione Lombardia, non è mai venuto meno. Mitigazioni e compensazioni ambientali, sociali e territoriali sono ciò su cui oggi i sindaci sono chiamati ad aprire un confronto e un dialogo, che però pare venga evitato, come dimostrato la scorsa settimana quando i primi cittadini hanno abbandonato la riunione organizzata a Palazzo Lombardia. Questo è stato solo l'ultimo di una lunga serie di incontri organizzati a partire dal 2022 dall'istituzione regionale e Apl. L'auspicio è che i sindaci tornino ad aprire il dialogo per il bene del territorio". (segue) (Com)