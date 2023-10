Rai: Carotenuto (M5s) su "Report", da Fd'I concetto distorto democrazia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Breve ripasso per i colleghi di Fratelli d'Italia che accusano 'Report' di 'killeraggio' perché ha realizzato un servizio su La Russa: i giornalisti fanno le domande e i politici danno risposte, se ne sono in grado. Da patrioti dovrebbero essere i primi a chiedere alla seconda carica dello Stato di fare chiarezza su quanto emerso dall'inchiesta in un dibattito aperto e trasparente, e non con un semplice video autoprodotto. Invece che fanno? Attaccano giornalisti che non hanno fatto altro che fare il proprio mestiere. Quello di Fd'I è un concetto distorto di democrazia. Che amarezza...". Lo afferma il capogruppo del Movimento cinque stelle in commissione di vigilanza Rai, Dario Carotenuto.(Rin)