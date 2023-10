Roma: a 80 anni da rastrellamento ghetto un mese di eventi e Marcia Memoria da Campidoglio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "È difficilissimo dire che cosa si prova nel vedere gli ebrei portati via dalle proprie case. Per quanto siano deprorevoli tutti gli attentati e atti di terrorismo, quelle immagini ci hanno riportato a in quell'abisso e hanno mosso un afflato comune e condiviso di solidarietà", ha detto il sindaco. Nelle stesse ore, in Aula Giulio Cesare, veniva osservato un minuto di silenzio in segno di vicinanza e solidarietà al popolo israeliano. La presidente dell'Assemblea capitolina, Svetlana Celli, ha spiegato: "Vorrei aprire la seduta odierna chiedendo all’Aula un minuto di silenzio per testimoniare la nostra vicinanza e solidarietà al popolo israeliano, vittima di un vile atto terroristico. Una tragedia che sta colpendo migliaia di civili incolpevoli, uomini, donne e bambini, tutti. Diciamo no - ha detto Celli - a qualsiasi atto di terrorismo che porta solo odio, dolore e distruzione. E lanciamo dalla nostra città, da Roma, un appello alla diplomazia internazionale ad attivare tutte le azioni possibili per fermare questo conflitto e a ristabilire la pace". E il presidente della Comunità Ebraica di Roma, Victor Fadlun, ha ringraziato le istituzioni per il sostegno. "Il premier Meloni è venuta a portarci solidarietà oggi, una vicinanza che è stata estremamente apprezzata. C'è una forte vicinanza, anche sul tema della sicurezza della comunità ebraica romana. Stiamo ricevendo un supporto molto forte e deciso dal ministero dell'Interno e da tutti gli organi di tutela. È stato innalzato il livello della sorveglianza e della sicurezza in tutte le zone che sono frequentate dagli ebrei romani. Non possiamo che ringraziare chi ci tutela". (segue) (Rer)