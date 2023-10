Cultura: Pd Roma, tutelare Globe Theatre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Assemblea capitolina ha approvato una mozione Globe Theatre di Roma. "Abbiamo sottoscritto e votato la mozione, a prima firma Casini (Iv), perché riteniamo che il Globe Theatre sia patrimonio di questa città. La richiesta di perizie tecniche e la tutela della stagione culturale, così come le tutele dei lavoratori e lavoratrici, sposano pienamente un pensiero che anche a mezzo stampa in queste settimane non abbiamo esitato a dichiarare. Il voto unanime dell'aula è un buon segnale e aiuta certamente il sindaco e l'assessore Gotor, in attesa delle perizie, a dare la miglior risposta alla città". Lo dichiarano in una nota Erica Battaglia e Antonella Melito, consigliere comunali Pd di Roma (Com)