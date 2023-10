Medio Oriente: Borrell, ministri Ue condannano attacco terroristico contro Israele e chiedono rilascio ostaggi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Cosiglio europeo informale straordinario dei ministri degli Esteri dell'Ue ha ribadito la condanna dell'attacco terroristico perpetrato contro Israele e chiesto il rilascio degli ostaggi e la protezione della popolazione civile. Lo ha detto l'Alto rappresentante Ue per gli Affari esteri e la politica di sicurezza, Josep Borrell, nel corso della conferenza stampa al termine della riunione. Tutti i ministri degli Esteri dei 27 Stati membri, ha dichiarato Borrell, hanno ribadito quanto espresso nella comunicazione rilasciata alla fine del Consiglio congiunto Ue-Gcc (Consiglio cooperazione per il Golfo) di oggi. "La comunicazione condanna l'attacco terroristico avvenuto in Israele, condanna qualsiasi attacco contro i civili, chiede il rilascio degli ostaggi e la protezione dei civili, nonché il rispetto del diritto umanitario internazionale", ha detto Borrell. "E questo significa non bloccare l'acqua, il cibo o l'elettricità alla popolazione civile di Gaza, aprire corridoi umanitari per agevolare le persone che devono sfuggire ai bombardamenti su Gaza a lasciare il Paese attraverso l'Egitto, perché il confine è vicino", ha concluso. (Beb)