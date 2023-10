Medio Oriente: Jarach, a Palazzo Marino doveroso avere solo la bandiera di Israele

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non sono soddisfatto, “ritengo che sarebbe stato diverso, come avvenuto in tutta Europa e in tutto il mondo in questi giorni, avere solo la bandiera di Israele”. Lo ha detto il presidente della fondazione memoriale della Shoah di Milano Roberto Jarach durante la manifestazione in corso davanti al memoriale a sostegno di Israele organizzato da Forza Italia commentando la decisione del Comune di Milano di esporre a Palazzo Marino la bandiera di Israele e quella della pace. “Il fatto di deviare l’attenzione su dei concetti entrambi validi, anche la bandiera della pace lo è, indebolisce il messaggio, sono assolutamente contrario”. Rispondendo a chi gli ha fatto notare che la soluzione è stata approvata dal sindaco Giuseppe Sala, Jarach ha replicato che “ho poche occasioni di incontrare il sindaco, non viene spesso al Memoriale e uno dei motivi per cui sono critico è perché non condivido questo tipo di approccio a dei problemi che hanno questo tipo di serietà e importanza. È un momento in cui per la nostra civiltà vanno condannati questi fatti”. (Rem)