Olocausto: Ciani (Demos), romani partecipino a marcia della memoria

22 luglio 2021

- In occasione degli 80 anni dal rastrellamento del ghetto e dalla deportazione degli ebrei romani, "sarò presente alla marcia della memoria e invito tutti i romani a parteciparvi. Oggi ero in Campidoglio con la Comunità ebraica, il sindaco Roberto Gualtieri, la comunità di Sant'Egidio e l'assessore alla cultura Miguel Gotor, alla presentazione di tutte le iniziative che saranno realizzate per fare memoria del 16 ottobre 1943, uno dei giorni più bui della città di Roma". Lo afferma il capogruppo capitolino di Demos e deputato romano Paolo Ciani. "In queste ore di dolore e angoscia è ancora più importante coltivare la memoria, tramandare alle nuove generazioni la testimonianza dell'abisso attraversato dagli ebrei romani nel 1943. Famiglie distrutte, vite spezzate, violenze inaudite. Gli "anni rubati" di cui ha parlato Settimia Spizzichino - aggiunge Ciani -. In questi giorni abbiamo assistito ad immagini drammatiche in Israele, davanti a cui è importante fermarsi ed esprimere la nostra solidarietà a chi è stato ucciso da un atto di terrorismo che ha scatenato una nuova, terribile, guerra. Ho partecipato alla marcia della memoria da quando è stata istituita da Comunità di Sant'Egidio e Comunità Ebraica Romana, 30 anni fa, e quest'anno con ancora maggiore convinzione ci sarò, insieme a chi come me, crede nel valore della memoria, della fraternità, della pace", conclude Ciani. (Com)