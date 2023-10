Medio Oriente: Avs, condanna a Hamas ma non affamare popolo palestinese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Oggi in Aula abbiamo ribadito la nostra ferma ed inequivocabile condanna nei confronti degli attacchi multipli ed indiscriminati che Hamas ha sferrato contro la popolazione civile israeliana. Un atto terroristico vigliacco e privo di qualsiasi giustificazione, un crimine contro l’umanità". Lo affermano, in una nota, i deputati Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni, dell’Alleanza verdi e sinistra, che proseguono: "Abbiamo chiesto che il governo si attivi in ogni sede per l’immediata liberazione degli ostaggi, per un cessate il fuoco e affinché il legittimo diritto alla difesa di Israele si misuri con i limiti tracciati dal diritto internazionale. Per questo occorre ripristinare al più presto la fornitura di acqua, cibo ed elettricità per la popolazione civile di Gaza che rischia di pagare un prezzo inaccettabile senza alcuna responsabilità. Dalla parte dei civili. Abbiamo scelto di ricordare, e ricordarci, che la tragedia di questi giorni non nasce il 7 ottobre. Occorre - spiegano Bonelli e Fratoianni - una iniziativa della comunità internazionale, da troppo tempo assente per arrivare ad una soluzione di pace che porti sulla strada due stati e due popoli. Una iniziativa che garantisca finalmente il rispetto della legalità internazionale, a cominciare dalle numerose risoluzioni delle Nazioni Unite, la fine degli insediamenti illegali e dell’occupazione militare israeliana. Abbiamo lavorato perché anche la risoluzione che abbiamo sottoscritto con Partito democratico e Movimento cinque stelle contenesse questi elementi. Ci siamo astenuti su tutte le altre risoluzioni per quello che non c’era scritto come l’urgenza di non affamare il popolo palestinese con l’embargo di acqua, cibo e luce e la constatazione che le iniziative unilaterali come il lancio di missili da Gaza verso Israele e l’occupazione illegale delle terre palestinesi da parte dei coloni". Bonelli e Fratoianni concludono: "Rimuovere la realtà non aiuta nessuno. Né Israele a vivere in sicurezza, ne il Popolo Palestinese a vedere riconosciuto il proprio diritto al futuro in uno stato libero e indipendente. Ribadiamo la nostra solidarietà al popolo israeliano e a tutte le popolazioni civili coinvolte". (Com)