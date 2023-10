Scuola: Manzi (Pd), no a sanzioni senza prevenzione, cura tardiva

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "'Nessuna scuola è un'isola', qualunque cosa avvenga nella scuola e nella comunità scolastica, ci riguarda direttamente e chiama in causa la nostra responsabilità. Nel bene e nel male. E lo dico proprio con riferimento agli episodi di violenza che si verificano o si sono verificati all'interno della scuola. Dobbiamo provare a dare soluzioni a fenomeni che esprimono un profondo e forte disagio che tocca tutta la comunità scolastica. Perché è il benessere complessivo di quella comunità che dobbiamo avere a cuore e sui cui dobbiamo investire". Lo ha detto, in Aula alla Camera, la deputata democratica, Irene Manzi, capogruppo Pd in commissione Cultura, che ha svolto la dichiarazione di voto finale sulla proposta di legge sulla sicurezza del personale scolastico, annunciando il voto di astensione del gruppo del Partito democratico. "Con una consapevolezza - ha aggiunto la parlamentare -, però. Che, ancor più a scuola, l'esclusiva cultura della sanzione e della punizione, molto cara all'attuale governo, non produrrà risultati, se non inserita in un contesto preventivo e di recupero. Le punizioni da sole non servono. E' necessaria una visone di sistema che promuova un'azione educativa necessaria ed importante sul disvalore che azioni come queste esprimono. Favorendo una reale consapevolezza degli studenti che da sola la sanzione non può assicurare. E' prevista la creazione di un Osservatorio nazionale sulla sicurezza del personale scolastico. Un nuovo organismo con obiettivi ambiziosi ma con una 'clausola di invarianza finanziaria' che ci fa sospettare che siano le risorse per la prevenzione e il contrasto a tali fenomeni a mancare. Serve creare presidi di comunità, ambienti scolastici ed educativi capaci di comunicare con le famiglie, in cui favorire realmente il dialogo e la consapevolezza tra tutti i componenti della comunità scolastica, docenti, studenti, famiglie. Serve investire nella comunità educante, nelle retribuzioni dei docenti, in ambienti di apprendimento accoglienti e moderni. Perché da sola la sanzione senza un intervento strutturale a sostegno complessivo rischia, purtroppo, di essere un'occasione persa". (Rin)