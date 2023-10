Napoli: senza dimora nella Municipalità 3, Cilenti annuncia interventi mirati sul territorio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Incontro in commissione Politiche sociali del Consiglio comunale di Napoli, presieduta da Massimo Cilenti, per discutere la delicata questione dei senza fissa dimora nella Municipalità 3. La riunione è stata un'opportunità per analizzare le criticità presenti sul territorio e definire strategie mirate per sviluppare soluzioni concrete a beneficio delle persone senza fissa dimora e dei cittadini. L’assessore alle Politiche sociali Luca Trapanese ha sottolineato la necessità di affrontare la situazione dei senza dimora considerando anche l'emergenza migratoria che interessa il territorio napoletano. "Se si considera il dato che negli ultimi 4 giorni a Napoli sono arrivati 1000 migranti, si può capire il quadro complesso e delicato che la città sta vivendo per i ricollocamenti, rispetto al quale non possono bastare le risorse attualmente in campo per scongiurare l'aumento delle persone che vivono in strada", ha affermato l'assessore. "Le unità di strada sono impegnate costantemente, ha spiegato, dalle 7.30 del mattino alle 21.30 della sera, distribuite su 5 gruppi di strade. A breve partirà il nuovo contratto ed è necessario un cambio di strategia per migliorare la loro riconoscibilità mentre offrono servizi ai senza fissa dimora, ad esempio indossando una divisa o una pettorina. Si tratta tuttavia di un tema di portata più ampia rispetto alla competenza dei soli servizi sociali e delle unità di strada - ha concluso Trapanese - e purtroppo non sono ancora andati a pieno regime i protocolli di intesa siglati con l'Asl e la Caritas, e una efficiente collaborazione con le associazioni nel territorio". (segue) (Ren)