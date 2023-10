Napoli: senza dimora nella Municipalità 3, Cilenti annuncia interventi mirati sul territorio (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel dibattito il consigliere Gennaro Acampora (Pd) ha richiesto di affrontare il problema dei senza dimora in modo completo e multisettoriale. "Sarebbe opportuna - ha detto Acampora - la presentazione di un report periodico sugli interventi effettuati nei punti nevralgici del territorio della Municipalità 3 - Galleria Principe, piazza Cavour, piazza Di Vittorio, giardini di Santa Teresa degli Scalzi - per garantire risposte alle tante segnalazioni dei cittadini che giudicano inadempiente l'Amministrazione comunale". E' una situazione da affrontare con misure concrete anche per Gennaro Esposito (Manfredi sindaco) per il quale sono necessari interventi costanti per il ripristino del decoro e della vivibilità del quartiere. Per Salvatore Flocco (M5s), infine, non è più possibile procrastinare interventi decisivi nelle zone più critiche della Municipalità, per scongiurare definitivamente le situazioni di degrado quotidiano alle quali si assiste. A stretto giro, ha concluso Cilenti, si terrà un incontro con gli assessori Santagada e De Iesu per calendarizzare interventi mirati sul territorio. (Ren)