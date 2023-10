Piemonte: Canalis (Pd), non era necessaria nuova legge su filiera legno ma nuova delibera

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non abbiamo votato contro, ma neppure a favore, dando esclusivamente un voto di presenza, perché il Piemonte aveva già un impianto normativo assolutamente invidiato da tutte le altre regioni Italiane e risalente alla legislatura Bresso. Quindi non c'era bisogno di una nuova legge, tanto per intestarsi una bandierina con gli elettori, ma piuttosto di una nuova delibera regionale per migliorare l'utilizzo dei fondi Europei. Lo ha affermato la consigliera regionale del Partito Democratico Piemonte Monica Canalis commentando l'approvazione della legge sulla filiera del legno. "Era la giunta ad avere il compito di fare qualcosa per migliorare le politiche forestali in Piemonte, che sono sicuramente un settore strategico, perché le foreste occupano più del 30 per cento della superficie territoriale Piemontese e possono essere fonte di sviluppo economico, di lavoro, soprattutto nelle aree montane, più a rischio di spopolamento e anche fonte di nuove opportunità energetiche sostenibili. Quindi, ben venga lavorare sul tema del legno e dello sfruttamento delle foreste, anche in ottica ambientale, ma forse non c'era bisogno di una legge ma di qualcos'altro", ha concluso Canalis.(Rpi)