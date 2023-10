Medio Oriente: domani il Parlamento europeo commemora vittime attacchi in Israele

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola, ha invitato gli eurodeputati a unirsi domani, alle 12:45, in un momento solenne fuori dall'Eurocamera per la commemorazione delle vittime degli attacchi in Israele. "Gli orribili attacchi terroristici avvenuti in Israele nel fine settimana hanno visto più di mille persone uccise, migliaia di feriti e quasi 100 donne, bambini e uomini ancora tenuti in ostaggio", ha dichiarato Metsola in un messaggio ai membri e al personale del Parlamento europeo. Sarà "un momento solenne per ricordare tutte le vittime, per mostrare solidarietà a tutti coloro che sono stati presi di mira e per chiedere l'immediato rilascio di tutti gli ostaggi. La vostra presenza contribuirà a ribadire la forte posizione del nostro Parlamento contro il terrorismo", ha concluso Metsola. (Beb)