Pnrr: Gualtieri incontra Fitto, salvi i 5 Piani urbani integrati di Roma e provincia

22 luglio 2021

- Oggi c'è stato a Palazzo Chigi un incontro del ministro per il Pnrr, Raffaele Fitto, con i sindaci e i soggetti attuatori dei progetti: a termine dell'incontro è emerso che i cinque Piani urbani integrati di Roma e provincia sono salvi. Lo ha detto il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, a margine dell'Assemblea capitolina. "Noi sindaci ci siamo concentrati sui Piani urbani integrati (Pui, ndr). Al netto di una diversità di interpretazione sullo stato di avanzamento dei progetti, abbiamo sottolineato che siamo in uno stato positivo, nel pieno rispetto di tutte le milestone: il ministro ha detto che, chi ritiene di poter documentare che gli interventi sono a uno stato tale di avanzamento da poter terminare entro il 30 giugno del 2026, potrà rimanere dentro il Pnrr e quindi non verrà definanziato e spostato su altre fonti di finanziamento - ha detto Gualtieri -. Lo considero molto positivo, è esattamente quello che avevamo chiesto: non spostare indiscriminatamente tutti i Pui fuori dal Pnrr ma valutare concretamente e confrontarsi per valutare lo stato di attuazione dei progetti". (segue)(Rer)