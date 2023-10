Libia-Usa: vicepresidenti Consiglio presidenza e funzionari statunitensi discutono cooperazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I due vice presidenti del Consiglio presidenziale libico, Musa al Koni e Abdullah al Lafi, hanno discusso con l'inviato degli Stati Uniti in Libia, Richard Norland, e la segretaria aggiunta dell'Ufficio per le operazioni di conflitto e stabilizzazione del governo Usa, Anne Witkowski, la cooperazione tra i rispettivi paesi. Lo ha riferito il Consiglio presidenziale libico su Facebook, aggiungendo che sono stati trattati anche gli ultimi sviluppi degli affari politici libici. Nell'occasione, le parti hanno analizzato la strategia di cooperazione tra Libia e Usa anche per raggiungere la sicurezza, la stabilità e la riconciliazione nazionale del Paese nordafricano, sottolineando l'importanza della cooperazione congiunta nei settori dello sviluppo. (Lit)