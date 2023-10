Medio Oriente: Fratoianni (Avs), contro Hamas condanna ferma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Gli attacchi terroristici multipli indiscriminati con cui Hamas a colpito da popolazione civile di Israele nella giornata del 7 ottobre richiedono da parte di tutti e tutti la condanna ferma e senza alcuna ambiguità, come occorre fare sempre quando l'orrore della violenza si abbatte su chi è più indifeso o su chi non porta sulle proprie spalle alcuna colpa. Una condanna ferma come sempre occorre fare quando l'esercizio del terrore come arma di guerra viola sistematicamente non solo il diritto internazionale ma anche la sacralità della vita". Lo ha afferma Nicola Fratoianni, prendendo la parola nell'Aula di Montecitorio nella dichiarazione di voto a nome dell'Alleanza verdi e sinistra sulle comunicazioni del governo, con il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Antonio Tajani, sulla situazione e sulle prospettive in Medio Oriente a seguito degli attacchi di Hamas contro Israele. "Le immagini arrivate da Israele - ha proseguito l'esponente rossoverde - hanno travolto le coscienze di tutte e tutti, abbiamo visto tutti nei ragazzi e le ragazze che ballavano in quel rave reparti i nostri fratelli e le nostre sorelle o nostri figli, abbiamo visto nelle persone cacciate casa per casa o strada per strada noi stessi. Noi stessi vittime potenziali di un odio cieco: dunque la nostra condanna è ancora più forte perché è in grado di riconoscersi nel dramma e nel baratro di una violenza che produce come sempre in queste condizioni una regressione generale non solo della vita materiale violata dalle lame ma anche della qualità del discorso pubblico. Quegli attacchi, come abbiamo detto anche oggi in quest'aula, colpiscono il popolo israeliano, Israele e la sua sicurezza e colpiscono le ambizioni e le speranze del popolo palestinese di veder riconosciuto finalmente il proprio diritto all'autodeterminazione, un diritto troppo lungo e sistematicamente violato e tradito negli anni che abbiamo alle spalle". (segue) (Rin)