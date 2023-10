Medio Oriente: Fratoianni (Avs), contro Hamas condanna ferma (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Fratoianni ha aggiunto: "Esiste una necessaria e decisiva differenza tra la giustificazione e la comprensione: nulla può giustificare gli attacchi dell'organizzazione terroristica di massa e civili israeliani ma abbiamo in questo momento di fronte all'ecatombe che si para davanti a noi il dovere della comprensione perché perché la politica possa muoversi oltre il commento, oltre la condivisione di un sentimento, oltre il giudizio perché la politica possa provare ad organizzare ad indicare una risposta, una soluzione una via attorno a cui organizzare la ricerca di una soluzione di un futuro che fuori esca dal cortocircuito infernale della violenza e della guerra. Noi facciamo la scelta di chi sta con i civili, quelli che non scelgono mai nulla, è la scelta di chi sa che il proprio nemico innanzitutto è la violenza, il fanatismo, il fondamentalismo religioso, di chi non si rassegna all'impotenza, di chi non si rassegna allo sguardo su quell'area martoriata del mondo. In questi decenni la disperazione in quella parte del mondo è cresciuta a dismisura e di questa disperazione ci sono molti responsabili: uno di questi è il premier israeliano Benjamin Netanyahu, ed oggi altri prima di me hanno ricordato le parole dell'editoriale di Hareetz, un premier con una politica di annessione, di esproprio mentre ha abbracciato una politica estera che ignorava apertamente l'esistenza dei diritti dei palestinesi in questi anni , e tutto accompagnato da atti concreti di espansione continua delle colonie illegali in territorio palestinese e dalla violazione sistematica di numerose risoluzioni delle Nazioni unite. In questi anni in Israele e in ciò che resta della Palestina le scelte della destra e dei governi israeliani hanno cinicamente ma lucidamente contribuito a demolire la credibilità e l'autorevolezza della leadership laica della Palestina e dell'Anp favorendo l'egemonia del fondamentalismo e del fanatismo". (segue) (Rin)