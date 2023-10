Medio Oriente: Fratoianni (Avs), contro Hamas condanna ferma (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La comunità internazionale - ha osservato ancora Fratoianni - ha tolto lo sguardo da quella tragedia e dalle proprie responsabilità. Organizzare oggi una risposta vuol dire avere la forza di dire ad Israele che il suo diritto alla difesa stabilito dalle norme internazionali ha appunto i limiti di quelle norme. Vuol dire con chiarezza che quello che accade in queste ore a Gaza, la più grande prigione a cielo aperto del mondo dove in un'area urbana piccolissima nella quale vivono senza vie di fuga due milioni di palestinesi di cui quasi 900mila bambini, la stragrande maggioranza di loro in condizioni di deprivazione sociale e culturale impressionante, dipendenti in tutto o quasi tutto dal sostegno internazionale. Ecco che quello che accade in quell'area, con il blocco della fornitura di elettricità, di cibo e acqua cioè di beni fondamentali per la sussistenza è non solo una violazione del diritto internazionale ma un crimine di guerra. Io credo che di fronte al terrorismo di Hamas, un terrorismo indicibile e inaccettabile che si è scaricato sulle spalle di Israele e su tutto il mondo, si debba noi oggi tutti e tutti chiedere ad Israele di non macchiarsi di crimini nella sua reazione. Occorre farlo oggi per garantire che resti aperta una prospettiva di pace, occorre farlo oggi perché il conflitto non si allarga alle potenze regionali. Occorre farlo oggi rendere concreto e non retorico l'appello ad evitare un'ulteriore drammatica escalation". (Rin)