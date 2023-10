Libia: forze Haftar catturano ex ministro della Difesa del governo Sarraj

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

22 luglio 2021

- La milizia libica Tariq bin Ziyad guidata dal figlio del comandante dell'autoproclamato Esercito nazionale libico (Enl) Khalifa Haftar, Saddam, ha catturato Mahdi al Barghathi, ex ministro della Difesa del Governo di accordo nazionale (Gan) e influente della tribù Al Awaqir. Un filmato girato con un telefono cellulare dai miliziani mostra degli uomini armati portare via l’ex ministro, tra le grida “Allah è grande” e colpi di mitra sparati in aria. Al Barghathi aveva tentato di rientrare a Bengasi a capo di una milizia tribale, forse approfittando dell’assenza del generale Haftar dalla città. In concomitanza con gli scontri armati tra la milizia Tariq bin Ziyad e i gruppi armati tribali si sono verificate interruzioni della comunicazione che hanno completamente isolato la seconda città della Libia. Osama Hammad, primo ministro del governo parallelo dell’est, non riconosciuto a livello internazionale, ha accusato una “cellula” proveniente dalle “regioni occidentali del Paese e sostenuta da Tripoli”, accusando il primo ministro del Governo di unità nazionale (Gun), Abdulhamid Dabaiba, di sostenere tali “sabotaggi” alla rete delle telecomunicazioni di Bengasi. Vale la pena ricordare che Internet era stato “oscurato” anche a Derna nei giorni successivi alle inondazioni e in concomitanza con delle proteste contro i responsabili del disastro nelle regioni orientali della Libia. Mahdi al Barghathi era stato sospeso dall’allora Gan per il massacro di Brak al Shati del 17 maggio 2017, quando le forze del generale Haftar vennero trucidate all’interno di una base area. La violenza usata nell'attacco - si parla di 141 morti, profanazione di cadaveri, uccisioni a sangue freddo con colpi alla nuca e decapitazioni - aveva destato scalpore e suscitato la ferma condanna delle Nazioni Unite. (Res)