Medio Oriente: inviata Usa contro antisemitismo, da visita Meloni in sinagoga un messaggio di unità

- Con la sua visita di oggi alla sinagoga di Roma, il presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha dato un messaggio “inequivocabile” di unità delle democrazie occidentali a sostegno di Israele dopo gli attacchi del gruppo islamista Hamas. Lo ha sottolineato l’inviata speciale del dipartimento di Stato per il monitoraggio e il contrasto dell’antisemitismo, l’ambasciatrice Deborah Lipstadt, nel corso di un incontro con la stampa italiana nella sede dell’ambasciata Usa presso la Santa Sede. Secondo Lipstadt, che ha fatto riferimento anche al comunicato congiunto diramato ieri sera dai leader occidentali, è “rassicurante” che Stati Uniti, Regno Unito, Italia, Francia e Germania parlino con “una voce”, ma è importante che anche enti pubblici, università, organizzazioni non governative condannino inequivocabilmente “le barbarie” di Hamas. “È fondamentale chiarire a bulli, razzisti, stupratori e assassini che tutto questo è inaccettabile. Chi non riesce a condannare questo genere di comportamenti non solo non è di nessuno aiuto, ma rischia anche di incoraggiare simili azioni”, osserva l’ambasciatrice.(Res)