Infrastrutture: Roggiani, su tratta D Pedemontana governo ascolti sindaci coinvolti

- "Siamo al fianco dei sindaci coinvolti nel progetto della tratta D della Pedemontana, a cui è stato sempre negato il confronto dalla Regione e dal Governo. Con questo progetto intere porzioni di territorio saranno messe a rischio. La maggioranza ascolti le proposte migliorative che provengono dai territori e lavori insieme agli enti locali per trovare una soluzione. Come Partito Democratico, siamo al fianco degli amministratori locali e della loro battaglia per uno sviluppo sostenibile e meno impattante sulle comunità locali". Lo afferma Silvia Roggiani, deputata e Segretaria Regionale Pd Lombardia, intervenendo alla Camera alla Conferenza stampa dei sindaci dei Comuni di Agrate Brianza, Bellusco, Bernareggio, Burago di Molgora, Carnate, Cambiago, Caponago, Cavenago Brianza, Ornago, Sulbiate e Vimercate. (Com)