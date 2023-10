Lazio: Bertucci (Fd'I), bene approvazione Piano triennale per Comuni fino a 5 mila abitanti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'amministrazione regionale guidata dal presidente Francesco Rocca "conferma ancora una volta la sua attenzione e la sua cura per l'intero territorio del Lazio, a partire dai centri più piccoli. Il provvedimento approvato oggi dalla giunta, su proposta dell'assessore agli Enti Locali Luisa Regimenti, è un segnale forte che guarda al futuro della Regione tutta". Lo dichiara in una nota il consigliere di Fratelli d'Italia alla Regione Lazio, Marco Bertucci, presidente della Commissione Bilancio del Consiglio Regionale del Lazio, commentando l'approvazione del Piano triennale riguardante i Comuni fino a 5mila abitanti. "Quattro milioni di euro per la riqualificazione dei piccoli Comuni del Lazio - aggiunge - rappresentano un passo importante per la nostra amministrazione: dotare quello che è il cuore pulsante della nostra Regione di strumenti per lo sviluppo e la crescita è di fatto una vera e propria opera di salvaguardia di tradizioni, di attività economiche ed artigianali tipiche, di eventi, insomma di tutta quella cultura locale di cui ogni paese è permeato". (segue) (Com)