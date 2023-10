Lazio: Bertucci (Fd'I), bene approvazione Piano triennale per Comuni fino a 5 mila abitanti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un intervento - prosegue la nota - che andrà ad interessare tanti piccoli Comuni della Regione: saranno pubblicati attraverso Lazio Innova specifici avvisi pubblici per l'assegnazione dei contributi, che andranno ad interessare numerose aree di intervento. "Il piano è una strada importante per perseguire l'obiettivo di mantenere e valorizzare le culture, le economie di prossimità, le tradizioni di tutti quei piccoli paesi che costituiscono un vero patrimonio per la nostra Regione: l'iniziativa è davvero uno strumento importante, anche per fermare lo spopolamento di queste aree ed anzi sensibilizzare su una diversa vivibilità, quella che è possibile anche al di fuori delle città. Del resto l'attenzione ai territori ed ai Comuni più piccoli è stata ed è ancora, come dimostrato, parte fondamentale del programma del nostro governo regionale", conclude Bertucci. (Com)