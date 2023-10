Bosnia: Istituto statistica, in Federazione calo produzione frumento del 33 per cento su base annua

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella Federazione della Bosnia Erzegovina (entità croata e musulmana del Paese), nel 2023, sono state prodotte 57.578 tonnellate di frumento, ovvero il 33,3 per cento in meno rispetto alla produzione del 2022. È quanto emerge dai dati dell'Istituto di statistica dell'entità, secondo cui rispetto all'anno precedente è stata registrata anche una diminuzione del 15,5 per cento nella produzione di segale, del 29,4 per cento in quella di orzo e del 26,6 per cento in quella di avena. (Seb)