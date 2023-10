Medio Oriente: Tremonti (Fd'I), Europa si occupi anche di Africa e Mediterraneo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Oggi, dunque, l’Europa, oltre che di sé stessa, deve occuparsi dell’Africa e del Mediterraneo. Le divisioni interne creano fatalmente fragilità esterne: solo il coraggio dell’oggi, che dobbiamo dimostrare in tutto il nostro campo di azione, può darci prosperità e pace per il domani". Lo ha detto, in Aula a Montecitorio, il deputato e presidente della commissione Affari esteri della Camera, Giulio Tremonti, in dichiarazione di voto sulle risoluzioni sulle comunicazioni del governo, con il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Antonio Tajani, sulla situazione e sulle prospettive in Medio Oriente a seguito degli attacchi di Hamas contro Israele.(Rin)