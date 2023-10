Fvg: Fedriga, aderire a campagne vaccinali dimostra senso di responsabilità verso collettività

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Aderire alle campagne vaccinali antinfluenzale e anti Covid significa dimostrare un grande senso di responsabilità verso la collettività e mettere il sistema sanitario nelle condizioni di dare risposte migliori e più rapide a chi soffre di altre patologie. Lo ha detto oggi il presidente del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, presentando a Trieste "Proteggiamoci!", le strategie per la campagna antinfluenzale e anti Covid 2023-2024, insieme all'assessore alla Salute, Riccardo Riccardi. A partire da lunedì 16 ottobre la vaccinazione anti influenzale potrà essere fatta contemporaneamente a quella contro il Covid-19. “Il vaccino antinfluenzale è raccomandato per chi ha più di sei mesi di età e non ha controindicazioni particolari, ma rappresenta una priorità per gli operatori sanitari e per gli anziani e per le persone a rischio come le donne in gravidanza, chi soffre di patologie di base, i bambini in genere e i familiari e chi si trova a contatto con soggetti ad alto rischio di complicanze”, ha ricordato Fedriga.(Frt)