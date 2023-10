Province: Mattarella, completare riforma, non possono prolungarsi vuoti e incertezze

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Diverse riforme delle Province “sono intervenute nei decenni. Fino all’ultima, del 2014, che ha ridimensionato ruolo e funzioni in previsione di un riassetto costituzionale degli enti locali, che poi non si è compiuto perché non ha ricevuto il necessario consenso degli elettori”. Lo ha ricordato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, intervenendo in occasione dell’Assemblea nazionale delle Province d’Italia, in corso a L’Aquila. Partendo da tale presupposto, il Capo dello Stato ha poi ammonito: “Le norme attualmente in vigore, che disegnano strutture e ambiti delle Province, sono legate a una transizione interrotta e anche per questo, indipendentemente dai giudizi sul merito del percorso allora ipotizzato, creano vuoti e incertezze che non possono prolungarsi, rischiando che cittadini e comunità paghino il prezzo di servizi inadeguati, di competenze incerte, di lacune nelle funzioni di indirizzo e coordinamento”. (Rin)