Germania: all'Ucraina la seconda serie di aiuti militari per l'inverno

- La Germania fornirà a breve all'Ucraina la seconda serie di aiuti militari per l'inverno. È quanto comunica su X il ministero della Difesa tedesco, aggiungendo che l'obiettivo è la protezione dell'infrastruttura critica del Paese dagli attacchi della Russia. A tal fine, all'ex repubblica sovietica verranno forniti sistemi per la difesa aerea Patriot e Iris-T dal valore di circa un miliardo di euro, nonché tre mezzi corazzati antiaerei Gepard. “Nelle prossime settimane”, giungeranno in Ucraina 10 carri armati Leopard 1A5, 15 blindati da trasporto e altri 20 per la sanità. (Geb)