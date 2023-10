Piemonte: Magliano (Moderati), anche la Regione avrà il suo disability manager

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Innanzitutto significa che per la prima volta Regione Piemonte grazie alla nostra legge si dota la figura del disability manager che avrà il compito di sostenere, aiutare, monitorare che i lavoratori di Regione Piemonte che hanno una disabilità, siano aiutati e sostenuti nel fare al meglio il loro mestiere. Lo ha affermato il consigliere regionale dei Moderati Piemonte Silvio Magliano commentando l'approvazione del suo testo di legge sul disability manager. "Farà un monitoraggio affinché il numero di lavoratori che un ente pubblico deve avere in base al numero di dipendenti in generale che ha, quindi il rispetto alla Legge 68, venga fatto nel modo migliore, non possiamo accettare di chiedere ad aziende di assumere un'aliquota di persone con disabilità, se poi lente pubblico non è in grado di farlo. E terzo, farà un monitoraggio attento sulla produzione normativa di Regione Piemonte affinché si guardi con attenzione che le leggi della Regione Piemonte siano rispettose delle leggi sulla disabilità. Insomma, un buon traguardo è finito il tempo in cui si chiedeva alle amministrazioni pubbliche di avere loro disability manager senza che Regione Piemonte si dotasse a sua volta di essi - ha continuato Magliano -. (segue) (Rpi)