Piemonte: Magliano (Moderati), anche la Regione avrà il suo disability manager (2)

- Io sono molto contento personalmente di aver chiesto a suo tempo, quando ero consigliere comunale, che venisse istituito il disability manager al Comune di Torino e ancora oggi c'è, grazie all'intervento che feci ormai tanti anni fa. Un intervento importante anche per il Piemonte, la nostra è una regione che sulla disabilità e sulle politiche di inclusione, sul tema disabilità è sempre stata l'avanguardia, oggi con questa figura certifica il fatto che siamo una delle primissime se non la prima regione che si dota di questa figura e che quindi questo rappresenta veramente un passo avanti in tema di politica di inclusione e di sostegno ai lavoratori che hanno una disabilità", ha concluso Magliano. (Rpi)