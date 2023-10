Quirinale: Mattarella, istituzioni chiamate a legittimarsi davanti a cittadini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Ogni giorno le istituzioni sono chiamate, attraverso l’efficacia dei loro interventi, a legittimarsi di fronte ai cittadini”. Lo ha sottolineato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, intervenendo in occasione dell’Assemblea nazionale delle Province d’Italia, in corso a L’Aquila. Per il Capo dello Stato, questo è “il tema della partecipazione democratica, che si nutre della scelta al momento del voto, e della libertà di critica durante il mandato verso chi sia stato eletto”. (Rin)