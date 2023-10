Pnrr: Mattarella, riuscita è interesse comune che merita impegno di tutti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Oggi, le Province sono chiamate a un importante appuntamento: l’attuazione del Pnrr. Si tratta di un’occasione storica per l’Italia, e lo è anche per l’Europa. La sua piena riuscita è un interesse comune, che merita tutto l’impegno e la solidarietà di cui la nostra società è capace”. Questo uno dei passaggi dell’intervento del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, intervenendo in occasione dell’Assemblea nazionale delle Province d’Italia, in corso a L’Aquila. (Rin)