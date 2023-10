Pnrr: Mattarella, esaminare con attenzione criticità nei processi pagamento enti locali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Pnrr è “un banco di prova pure per le Province, chiamate a essere importanti soggetti attuatori di molti progetti. L’Upi ha segnalato criticità nei processi di pagamento e alcune serie problematiche tecniche relative alle piattaforme di rendicontazione. Sono questioni da esaminare con attenzione”. Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, intervenendo in occasione dell’Assemblea nazionale delle Province d’Italia, in corso a L’Aquila. “I progetti che vi riguardano, e che richiedono coinvolgimento in regia delle Province, hanno valenza strategica. Il Paese trarrà un gran beneficio dal loro compimento”, ha aggiunto il Capo dello Stato. (Rin)